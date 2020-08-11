شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد هانى نجم الجيل فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يثبت محمد هانى لاعب النادى الأهلى يومًا بعد يوم أحقيته فى الثقة التى منحتها له الجماهير والجهاز الفنى للأهلى بالناحية اليمنى خاصة مع اقتراب رحيل أحمد فتحى إلى بيراميدز بنهاية الموسم.

ونجح هانى فى تسجيل هدف أكثر من رائع فى مرمى إنبى برأسية قوية، خاصة فى ظل مشاركته كأساسي منذ إنطلاق المباراة التى أقيمت أول أمس الأحد باستاد القاهرة.

محمد هانى لاعب يمتلك إمكانيات قوية وخبرات تجعله ينجح في مهمته الجديدة خاصة أنه لاعب يمتلك ثقة قوية في ظل اقتناع الجهاز الفني والجماهير به خلال ظهوره في عدد من المباريات المؤثرة هذا الموسم.

وتصدر محمد هاني قائمة أغلى 8 لاعبين فى مركزه بالدورى المصرى، وبات هانى الورقة الأساسية الوحيدة التى يمتلكها الأهلى فى هذا المركز بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد بعد رفضه تجديد تعاقده والتوقيع مع بيراميدز. ورغم صغر سنه البالغ 24 عامًا استطاع ناشئ الأهلى أن يثبت أقدامه فى هذا المركز رغم المنافسة الشرسة مع الجوكر على تمثيل الفريق الأحمر بشكل أساسي. بلغت القيمة التسويقية لمحمد هانى حوالى 650 ألف يورو، ما يعادل 11 مليونًا و200 ألف جنيه مصرى، وشارك هانى مع الأهلى فى 19 مباراة بالموسم الجارى صنع هدفين ولم يسجل. Advertisements

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد هانى فى الصور التالية :