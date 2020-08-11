حوار.. مدرب شنجهاي يتحدث عن.. الدوري المصري والهلال السعودي ومحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في القارة الأسيوية شهدت الفترة الأخيرة استعانة كبار الأندية في القارة الصفراء لمدربين أجانب، وكان من أبرزهم فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال أسيا في نسختها الأخيرة.

في الهلال وتحديدًا في ولاية النجم المخضرم سامي الجابر رئاسة "الزعيم"، استعان بالمدرب الأسباني داني كادينا لتولي منصب مدرب الحراس في فريق الشباب ثم الرحيل بعد ذلك للعمل مع فريق شنجهاي سيبج الصيني والذي يلعب له الثنائي البرازيلي أوسكار وهالك.

"الخليج 365" تواصل مع مدرب الحراس الإسباني، للحديث معه عن تجربته مع كبير الأندية السعودية فريق الهلال، ومن ثم فترته الحالية مع فريق شنجهاي سيبج خاصة بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وإليكم تفاصيل الحوار على النحو التالي:

- كيف الوضع الآن في الصين بعد أزمة كورونا؟

في الفترة الماضية، كنت متواجد في أسبانيا وتطورت الأوضاع في الصين من حيث فيروس كورونا، حاليًا لا توجد حالات كثيرة عكس الفترة الماضية، والوضع الآن على ما يرام وحاليًا أبدأ مهمتي في شنجهاي.

- وما هيّ مهمتك الآن مع فريق شنجهاي؟

قضيت 14 يومًا في فترة الحجر الصحي، والآن عدت إلى عملي، الآن لديّ عقد مدته عام والهدف من مهمتي هو إعداد أفضل حراس في النادي خاصة أن طموح إدارة شنجهاي سيبج كبيرة فهم لديهم هدف لوضع الفريق بين كبار القارة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ونتمنى أن التجربة تأتي بثمارها.

- وماذا عن عملك في الهلال؟

في السعودية ومع فريق الهلال، كنت أعمل مدربا لحراسة المرمى، تجربتي مع الهلال كانت مذهلة خاصة أن الفريق حقق لقب دوري أبطال أسيا، تلقيت معاملة رائعة من إدارة الهلال، وأتمنى تكرار هذه التجربة مرة أخرى.

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- كيف ترى المنافسة في الدوري السعودي؟

في السعودية وجدت احترافية كبيرة بين الأندية، كل نادٍ لديه ملعب خاص به، لنرى مثلاً في مدن مثل الرياض والدمام وجدة حيث يتواجد أكبر ثلاثة ملاعب هناك، والمنافسة قوية وتحديدًا من الهلال والنصر بالرياض والأهلي والاتحاد بجدة.

- برأيك ما هو الدوري الأقوى عربيًا؟

أرى أن الدوري المصري هو الأقوى سواء عربيًا أو أفريقيًا، لكن هناك أيضًا الدوري السعودي من حيث الامكانيات المادية بين الأندية، والدوري التونسي الذي يتمتع بوجود لاعبين على مستوى عالٍ من الإمكانيات الفنية.

- ما هو اللاعب العربي الأبرز في أوروبا خلال الفترة الحالية؟

أرى أن محمد صلاح نجم ليفربول هو أفضل اللاعبين العرب في أوروبا، لديه إمكانيات كبيرة سواء من حيث السرعة أو الذكاء بجانب صعوبة توقع ما يفكر به.

- باعتبارك لديك تجارب في إسبانيا.. هل أسلوب صلاح مناسبًا لليجا؟

ليس من السهل أن تكون ناجحًا في دوري لا تعرفه بشكل جيد، لكن على الرغم من أرقام صلاح الرائعة مع ليفربول فأنا أعتقد أنه سينجح إذا قرر الرحيل إلى أسبانيا واللعب في صفوف الريال أو برشلونة.

- في النهاية.. كيف رأيت عودة الدوري الإسباني وتتويج الريال باللقب؟

الوضع لم يتغير في المنافسة بعد العودة من فيروس كورونا، فالمنافسة انحصرت بين الريال وبرشلونة، لكن كنت أتمنى وجود فريق آخر ينافس الريال وبرشلونة على اللقب.