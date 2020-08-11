أحمد حسن: الأهلي سيعاني في دوري الأبطال لهذا السبب

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصري السابق ان الأهلي سيعاني بشكل كبير في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسخة الحالية بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي .
وقال الصقر عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاععلى راديو مصر: " الأهلي لديه مشكلة فقط في "رأس الحربة"، الفريق تعاقد مع لاعبين كثيرين، وآخرهم بادجي".
وأضاف الصقر: "فيلكس وحسام حسن وفلافيو وعماد متعب وبلالوأسامة حسني وغيرهم، كان هناك أساطير في هجوم الأهلي خلال الفترة السابقة، الفريق سيعاني من عدم وجود مهاجم قوي في مباريات دوري أبطال إفريقيا".
وواصل: "وليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي هم هدافي الأهلي، وهو أمر غريب للغاية، لابد أن يحل الأهلي مشكلة المهاجم الصريح".
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