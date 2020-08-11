زي النهاردة عام 93 .. الأهلي يتوج بكأس مصر على حساب غزل المحلة

فاز الأهلي على نظيره غزل المحلة في مثل يومنا هذا 11 أغسطس 1993، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في المبارة التي انتهت بثلاثية مقابل هدفين للمارد الأحمر، وذلك في نهائى كأس مصر.

وكانت تلك هي المرة الثالثة علي التوالي التي يفوز فيها الأهلي

بلقب كأس مصر ؛ إذ فاز المارد الأجمر قبلها بكأس مصر 1991 ، و 1992 .

ولعب الأهلي في تلك المباراة بتشكيل يضم كلًا من :

أحمد شوبير "كابتن الفريق"، تامر حفني (علاء عبدالصادق)، مشير حنفي، حمادة

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صدقي، محمد يوسف، عمرو أنور، هادى خشبة (أحمد فهمى)، أسامة عرابي، محمد عبدالجليل، أيمن شوقي، محمد رمضان.

كما لعب غزل المحلة بتشكيل يضم كلًا من :

وائل شكر، وائل العباسي، توفيق صقر، عمرو الحديدي الذي انتقل للأهلي بعد المباراة، أنور الصفطاوي، طارق الوهيدي (وليد زايد)، شوقي غريب "كابتن الفريق"، محمد جنيدي (طه السيد)، عادل إبراهيم، خالد عيد، عبدالعظيم الشورى.