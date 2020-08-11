رياضة | الأهلي يستعيد مدافعه قبل مواجهة القمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد مدافعه قبل مواجهة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسئولو الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسر إبراهيم سيكون جاهزا قبل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.

وكشف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب تتحسن حالته وسيكون جاهز خلال أسبوع للمشاركة بالتدريبات الجماعية خاصةً بعد أن بدأ المرحلة المرحلة الأخيرة من التأهيل بشكل جيد.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة في لقاء الأهلي الودي أمام الجونة بجزع في الكاحل، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، يوم 22 أغسطس الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.