شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يدفع ثمن غياب التركيز أمام الاتحاد (تحليل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرط الزمالك في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد عودة النشاط ليسجل الاتحاد هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة،

وبدأ كارتيرون المباراة بالرسم التكتيكي 4.2.3.1 بأبوجبل في حراسة المرمي وحازم إمام على اليمين وعبدالشافي على اليسار والونش وعلاء قلبي دفاع وفي الوسط محمد حسن بجوار طارق حامد وفي الأمام الثلاثي فرجاني ساسي واسلام جابر وزيزو يتقدمهم مصطفي محمد.

تحليل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك

في المقابل، اعتمد طلعت يوسف على 4.2.3.1 في غياب العديد من العناصر أبرزها نور السيد في وسط الملعب ورفعت وسيسيه المعارين من نادي الزمالك، بالإضافة إلى غياب الأجانب لعدم العودة إلى مصر حتي الآن.

تحليل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك

ودفع الزمالك ثمن الاستهتار، حيث وصل للمرمي 16 مرة منها 8 كرات على بين القائمين والعارضة أحرز منها هدفًا وحيدًا مقابل فريق الاتحاد الذي وصل لمرمى أبوجبل في ثلاث مناسبات سجل منها هدفًا أيضًا من الفرصة الأخيرة.

فنيًا كان الزمالك أفضل من مباراة المصري، إذ كان وسط الزمالك يعاني بشدة في غياب طارق حامد، ومع ذلك كان الزمالك أكثر انضباط دفاعيًا واستطاع الفوز رغم الوصول إلى مرمي المصري أقل بكثير من عدد مرات وصول الزمالك أمام الاتحاد.. بالطبع عماد السيد كان له دور في ذلك.

ساسي في مركز 10

لعب فرجاني ساسي في مركز 10، وهو اللاعب خلف المهاجم، وذلك لاصابة يوسف أوباما، بالطبع ساسي لا يجيد في هذا المركز لانه يحتاج دائمًا لوجود مساحة عند الاستلام، وهو ما يجده في وسط الملعب أكثر من أمام قوس منطقة جزاء الخصم، وفي نصف الشوط الثاني، ومع نزول بن شرقي وعودة ساسي لمركزه، زادت قوة الزمالك بشكل واضح وانتعش الفريق ووصل للمرمي في العديد من الفرص.

خلال الشوط الأول كان يضطر ساسي للرجوع للخلف مما يفقد الفريق لاعب في الأمام، وبالإضافة لذلك لم تصل له الكرة في العديد من المرات رغم الرقابة اللصيقة التي فلتت في العديد من المرات.

Advertisements

تحليل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك

أوناجم وبن شرقي

بعد نزول الثنائي انتعش الزمالك ووصل بـ 6 فرص كاملة منها فرصتين لأحمد سيد زيزو أنقذهم عماد السيد، الزمالك سيطر على المباراة بالكامل من الدقيقة 60 تقريبًا ولكن مع إهدار الفرص بهذا الشكل استطاع الاتحاد التسجيل بنفس الطريقة التي سجل بها الزمالك من الكرة الثانية التي ارتدت مع غياب الرقابة من أوناجم الذي لا يجيد الدفاع من الإساس بالإضافة إلى البديل محمد عبدالغني الذي لم يقم بالتغطية العكسية.

تحليل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك