شكرا لقرائتكم خبر عن في مثل هذا اليوم.. برشلونة يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من خمس سنوات، في مثل هذا اليوم، توج نادي برشلونة بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة بعد فوزه على إشبيلية بطل الدوري الأوروبي في مباراة نارية 5-4 يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015، على ملعب بوريس بايشادزه في العاصمة الجورجية تبيليسي.

وسجل ميسي ورافينيا وسواريز وبدرو أهداف برشلونة، وبانيجا ورييس وجاميرو وكونوبليانكا أهداف إشبيلية .

وحصل برشلونة على تتويجه الخامس بعد أعوام 1992 و1997 و2009 و2011، من أصل 9 مشاركات، في هذه المباراة التي تجمع بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، الخطوة الأولى نحو تكرار إنجاز 2009 الذي حققه مع مدربه السابق جوسيب جوارديولا على أمل مواصلة حصد الألقاب بإحرازه كأس السوبر المحلية على حساب أتلتيكو بلباو وصولا إلى كأس العالم للأندية التي يختتم بها العام، وذلك بعد أن توج في 2015 بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.