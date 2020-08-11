شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بكأس مصر بثلاثية أمام غزل المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 11 أغسطس 1993 فاز الأهلى على غزل المحلة زعيم الفلاحين في أول مواجهة بينهما في النهائي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بطلا لكأس مصر للموسم الثالث على التوالي ، تقدم الفلاحين في الشوط الأول بهدف سجله عبدالعظيم الشورى في الدقيقة 30، ويتعادل محمد رمضان في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، ويعزز أيمن شوقي التقدم في الدقيقة 15، ويحسم محمد عبدالجليل اللقب في الدقيقة 30، وفى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع يسجل المخضرم شوقي غريب هدف تقليل الفارق.

كان الأهلي قد تخطي كلا من المريخ وبلدية المحلة والأوليمبي بنفس النتيجة بهدف دون رد، بداية من دور الـ16، في حين جاء تأهل غزل المحلة للنهائي، بعد فوزه على المقاولون العرب 3/1، ثم أسوان بثلاثية نظيفة، وأخيرا تخطي المصري بركلات الترجيح في نصف النهائي

كان تشكيل الأهلي بقيادة شوقي عبدالشافي الذى توج بلقب كأس 1991 كالآتي: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، تامر حفني (علاء عبدالصادق)، مشير حنفي، حمادة صدقي، محمد يوسف، عمرو أنور، هادى خشبة (أحمد فهمى)، أسامة عرابي، محمد عبدالجليل، أيمن شوقي، محمد رمضان.

بينما جاء تشكيل الفلاحين في رابع نهائي لهم في المسابقة كالآتي: وائل شكر، وائل العباسي، توفيق صقر، عمرو الحديدي الذي انتقل للأهلي بعد المباراة، أنور الصفطاوي، طارق الوهيدي (وليد زايد)، شوقي غريب "كابتن الفريق"، محمد جنيدي (طه السيد)، عادل إبراهيم، خالد عيد، عبدالعظيم الشورى.

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قاد المباراة تحكيميا الحكم مصطفى حمودة، وعاونه كلا من نجيب على، ومحمد توفيق.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.