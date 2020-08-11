شكرا لقرائتكم صينية كفتة وموبايل.. فى احتفال هشام يكن بعيد ميلاده مع زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق، و المدير الفني الحالي لفريق ايرو سبورت عن تفاصيل احتفاله بعيد ميلاده الـ 58، حيث إنه من مواليد 10 أغسطس عام 1962، قال يكن في تصريحات إذاعية ان زوجته سحر شعراوى احتفلت بعيد ميلاده أمس ، وأحضرت له موبايل هدية ، خاصة وأنه معروف بإتلاف التليفونات ، بالإضافة إلى إعداد الطعام المفضل له .

وأضاف نجم الزمالك السابق أن زوجته طباخة ماهرة ، حيث اعدت له صينية كفتة ، و أرز و بطاطس لأنه يحب هذه الوجبة ، فهى امرأة تهتم ببيتها ونظافة منزلها .

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هشام يكن أحد نجوم الدفاع الذين تعاقبوا على ارتداء قميص الزمالك ومنتخب مصر، وأحد نجوم الجيل الذهبى الذى شرف مصر خلال المشاركة فى كأس العالم 1990 بعد غياب طويل، ومساهم فى تحقيق بطولات كثيرة مع الزمالك، ومن اللاعبين الذين صنعوا اسما من خلال تألقهم فى الخط الخلفى لفريقه ومنتخب مصر.

وقال هشام يكن فى تصريحات مؤخرا، تلقيت عرضا للعب فى الأهلى عن طريق صلاح حسنى نجم الأهلى السابق عام 1991 بعد الحصول على الدورى أول مرة ديفيد مكاي، وشكرته وعرضوا على مبلغ كبير للغاية بـ500 ألف جنيه أحصل على 300 ألف جنيه مقدما و200 ألف جنيه بعد التوقيع، وكنت أحصل على 35 ألف جنيه من الزمالك فى 3 سنوات وقتها.