الامارات | بالصور.. محمد صلاح يتألق في دبي بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد صلاح يتألق في دبي بعد التتويج بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر نجم الكرة المصرية، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في دبي أثناء عطلته الصيفية، حيث يحرص على زيارة "دانة الدنيا"، أكثر من مرة خلال العام، ونشر اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، صورة له وهو في دبي، حيث ظهر في أكثر من مناسبة مع الجمهور، وأيضاً أثناء قضاء إجازته، حيث ظهر بقصة شعر جديدة.

وكان صلاح توج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول لأول مرة بعد غياب 30 عاماً ليدخل تاريخ النادي العريق، بعدما توج مع الفريق بأربعة ألقاب عالمية وهي دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، بطولة العالم للأندية، وأخيرا الدوري الإنجليزي.

وكانت آخر زيارة قام بها صلاح إلى دبي خلال نوفمبر الماضي، ودائماً ما يحضر هنا لتصوير إعلانات أو قضاء عطلته، وسيكون أول ارتباط رسمي للاعب مع ليفربول في 29 الجاري، حيث سيلتقي الفريق مع أرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.

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