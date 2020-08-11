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الأهلي يسعى لتجهيز ياسر إبراهيم لقمة الزمالك في الدوري

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جدة - عمرو شويل يحاول الجهاز الطبي بالأهلي تجهيز ياسر ابراهيم مدافع الفريق لمواجهة الزمالك في قمة الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم 22 اغسطس الجاري، وبدأ ياسر إبراهيم،  تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.

 

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ويخضع ياسر إبراهيم حاليا لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وسيغيب ياسر ابراهيم عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي في الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل لعدم اكتمال شفاؤه.

 

يذكر أن ياسر ابراهيم قد خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا في الجيم بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي من بعدها.

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