الأهلي يسعى لتجهيز ياسر إبراهيم لقمة الزمالك في الدوري

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جدة - عمرو شويل يحاول الجهاز الطبي بالأهلي تجهيز ياسر ابراهيم مدافع الفريق لمواجهة الزمالك في قمة الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم 22 اغسطس الجاري، وبدأ ياسر إبراهيم، تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.
ويخضع ياسر إبراهيم حاليا لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وسيغيب ياسر ابراهيم عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي في الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل لعدم اكتمال شفاؤه.
يذكر أن ياسر ابراهيم قد خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا في الجيم بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي من بعدها.
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