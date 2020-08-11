ميسي يتعافى من ضربة كوليبالي ويعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

عاد نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به في نهاية الشوط الأول من مباراة نابولي بإياب ثمن النهائي مطلع هذا الأسبوع.

ويستعد ميسي مع زملائه لمواجهة بايرن ميونخ في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستقام مساء الجمعة المقبل في مدينة لشبونة على ملعب دالوش.

وشارك ميسي في لقاء نابولي كاملاً، واستطاع تسجيل هدف، وجلب ركلة جزاء لينتصر العملاق الكتالوني بثلاثية مقابل هدف.

لكن النجم الأرجنتيني لم يسلم من التدخلات العنيفة من مدافعي نابولي، وتلقى ضربة قوية في كاحله من السنغالي خاليدو كوليبالي في اللعبة التي تحصل خلالها على ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول، عقب العودة لتقنية الفار (الفيديو المساعد).

Advertisements

وأكمل ميسي المباراة رغم إصابته، ليغيب عن التدريبات أول أمس الأحد قبل أن يعود مساء الاثنين ليشارك في تدريبات مجمع سانت جوان ديسبي الرياضي، ليكون جاهزاً لمواجهة بايرن ميونيخ، على الرغم من أن المدرب كيكي سيتين منح الفريق يوماً للراحة.

وقال مدرب برشلونة كيكي سيتين يوم السبت أن الفائز بالكرة الذهبية ست مرات تعرض “لضربة قوية” أمام نابولي لكنه واثق من أن اللاعب صاحب الـ 33 عاماً سيكون على ما يرام، وجاهز لمواجهة البايرن في لشبونة.

وسيعود جميع لاعبي برشلونة إلى التدريبات يوم الثلاثاء، قبل السفر إلى لشبونة يوم الخميس قبل المباراة في اليوم التالي أمام الفريق الألماني.

..