أجويرو يغيب عن بعثة مانشستر سيتي قبل مواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا

وصلت بعثة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة لشبونة البرتغالية، استعدادا لمواجهة ليون الفرنسي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت بعثة السيتي غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي لن يشارك بنسبة كبيرة في المباراة المرتقبة، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وضمت بعثة السيتي 27 لاعبا، وجاءت كالتالي: إيدرسون-برافو-سكوت كارسون-بازونو، ستونز-لابورت-جارسيا-تايلور-والكر-كانسيلو-اوتاميندي-ميندي-زيتشينكو-تومي دويل-ادريان بيرنابي، جوندوجان-رودري-دي بروين-بيرناردو-دافيد سيلفا-فيرناندينهو-محرز-فودين-ستيرلنج، فيلكس نميشا-كول بالمير-خيسوس.

وجدير بالإشارة إلى أن منافسات دوري أبطال أوروبا قد توقفت جراء انتشار فيروي كورونا، وقرر الاتحاد الأوروبي استكمال منافسات البطولة بداية من الدور ربع النهائي بمدينة لشبونة، وسيتم تحديد الفائز من خلال مباراة واحدة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليون يوم السبت المقبل، بعدما نجح النادي الإنجليزي في الإطاحة بريال مدريد الإسباني، بينما تجاوز ليون عقبة منافسه يوفنتوس الإيطالي.

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