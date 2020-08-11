انت الان تتابع اليويفا يبدي تمسكه بإقامة مباراة أتلتيكو ولايبزج في موعدها رغم الإصابات بعدوى كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)

ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لا يرى مبررا لتأجيل المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني يوم الخميس المقبل في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم الإعلان عن إصابة شخصين ببعثة فريق أتلتيكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وكشف اليويفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين :"المباراة ستقام في موعدها المقرر."

وأضاف اليويفا أنه لن يدلي بالمزيد من التعليقات حول هذا الأمر، مؤكدا التزام الفرق بالبروتوكول الطبي لليويفا.

وأعلن نادي اتلتيكو مدريد أمس الأحد عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعثة الفريق، لكن لم يجر الكشف عن هوية المصابين، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المصابين من بين لاعبي الفريق.

وأكد أتلتيكو مدريد ما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية موضحا أن المصابين هما المهاجم أنخيل كوريا والمدافع سيمي فرساليكو، اللذين لم تظهر عليهما أي أعراض وقد خضعا للعزل الصحي في منزليهما.

وجرى فحص أقارب اللاعبين لكن النتائج جاءت سلبية، وأضاف النادي أن فرساليكو كان بعيدا عن الفريق الأول بالفعل، حيث كان يتعافى من الإصابة.

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كذلك أضاف أتلتيكو، الذي أحرز المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، أن الفحوص لم تسفر عن نتائج إيجابية أخرى.

وذكر نادي أتلتيكو :"لاعبو الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني خضعوا لفحوص جديدة أمس الأحد، وجاءت النتائج سلبية، وذلك بعد أن كشفت الفحوص التي أجريت يوم السبت عن حالتين إيجابيتين."

واضطرت بعثة أتلتيكو مدريد، التي تضم 93 شخصا، لتأجيل سفرها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة التي تحتضن منافسات البطولة المصغرة التي تحسم الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال، والذي كان مقررا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وعلى الجانب الآخر، قال الإسباني داني أولمو لاعب خط وسط لايبزج إن ظهور حالتي الإصابة، لم يؤثر على استعدادات الفريق الألماني للمباراة.

وقال أولمو في مؤتمر صحفي افتراضي من معسكر الفريق في إستوريل :"سنواصل التدريبات، وتركيزنا منصب على استعداداتنا."