يوروبا ليغ: إنتر يتجاوز ليفركوزن ويبلغ نصف النهائي

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دوسلدورف: بلغ إنتر ميلان الإيطالي الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بتغلبه على باير ليفركوزن الألماني في ربع النهائي 2-1 الاثنين في دوسلدورف.

وسجّل نيكولو باريلا (15) والبلجيكي روميلو لوكاكو (21) لإنتر، وكاي هافرتز (24) هدف ليفركوزن.

وخلافا للنسخات السابقة تقام المسابقة الأوروبية، بنظام الإقصاء من مباراة واحدة بعدما ادخل الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلا بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتخذ "ويفا" قرارا في شهر يوليو الفائت لاستكمال المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم، اعتبارا من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 أغسطس.

وخضع اللاعبون والمدربون والعاملون لفحوصات الكشف عن "كوفيد-19" قبل السفر الى المانيا وعشية المباراة وسيخضعون للعزل في فنادق خاصة حتى انتهاء البطولة من أجل تفادي اي انتقال محتمل للعدوى.

ونجح الـ"نيراتسوري" بمواصلة المشوار نحو اللقب الرابع ليصبح رفقة اتالانتا الذي يواجه باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، الممثلين الوحيدين للكرة الإيطالية في المسابقتين القاريتين.

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استهل رجال مدرب منتخب إيطاليا السابق أنتونيو كونتي المباراة بضغط كبير على منطقة ليفركوزن بطل عام 1988، ما منحهم التقدم بهدفين مع انتصاف الشوط الأول، سجلهما باريلا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (15) ولوكاكو الذي تسلم الكرة من الإنكليزي اشلي يونغ في عمق منطقة الجزاء حيث تعرّض لعرقلة، غير أن ذلك لم يمنعه من التسديد في مرمى الحارس الفنلندي لوكاس هراديسكي (21).

وهي المباراة التاسعة على التوالي التي يهز فيها لوكاكو الشباك في يوروبا ليغ (12 هدفا) ليحطم رقم الإنكليزي الن شيرر أسطورة نيوكاسل (8 مباريات في موسم 2004-2005).

وقلّص هافرتز النتيجة سريعا بعد تسديدة خادعة من مسافة قريبة عجز الحارس المخضرم السلوفيني سمير هاندانوفيتش عن صدها (24).

واحتسب الحكم الإسباني كالوس دل كيرو ركلة جزاء لمصلحة إنتر جراء لمسة يد على الهولندي دالي سينكغرافين، لكن العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه ار) اظهرت ان الكرة ارتطمت بأسفل الكتف وليس الساعد (26).

ورغم تحسن مستوى الفريق الألماني في الشوط الثاني، إلا ان انتر ظل محافظا على تقدمه حتى صافرة النهاية، علما أن الحكم ألغى لهم ركلة جزاء ثانية بعد العودة للفيديو في الدقيقة الأخيرة.

ويلعب إنتر في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الثلاثاء بين شاختار دانييتسك الأوكراني بطل المسابقة عام 2009 وبازل السويسري.