أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.
وكان فايلر قاد الأهلي للفوز على إنبي بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. قال ميدو في تصريحاته عبربرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "فايلر أثبت إنه مدرب كبير وقارئ جيد للمباريات بتبديل أدوار السولية و ديانج عندما تصعبت عليه مباراة إنبي".
واختتم: "فايلر قام بإعادة السولية الحريف بلغة الكورة والذي يمتلك القدرة على توزيع اللعب بشكل جيد بدلا من ديانج وهذا هو الدور الذي افتقده الزمالك أمام الاتحاد". وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: فايلر مدرب "كبير" وقارئ جيد للمباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.