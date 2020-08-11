حسام حسن : مبررات عدم اختياري لتدريب المنتخب غير منطقية

قال حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق ان البعض فسر عدم اختياره لتدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية لمبررات غير واقعية وغير حقيقية.

وقال حسام حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على صدى البلد :" من قال أن عصبيتي هي السبب في استبعادي من تدريب المنتخب في الفترة الماضية يحاىل

تبرير موقف فقط لاغير.

وأضاف المدير الفني لنادي سموحة سابقا:" هذا التفسير غير حقيقي نحن نعلم قيمة منتخب مصر ونعلم كيفية التعامل مع الضغط الجماهيري في مصر وخارج مصر.

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وتساءل حسام حسن :" هل المرشحين لمنتخب مصر تولى أحد منهم أي منتخب قبل منتخب مصر، توليت

تدريب منتخب الأردن ووصل لأفضل فتراته كان معانا وهذا لم يحدث مع آخرين منهم من تولى قيادة المنتخب .

وأضاف حسام حسن :" نجاح المدير الفني لابد أن يكون بدايته انه مقنع للاعبين، وتحديدا لاعب مثل محمد صلاح لما تتكلم مع لاعب مثله وبقيمته عن الوصول لكأس العالم لابد أن تكون وصلت لكأس العالم لكي يتقبل منك.

واستكمل حسام حسن :"لا اريد قيادة منتخب مصر من أجل المنظرة لكني اسعى لخدمة بلدي.