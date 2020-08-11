عبد الله السعيد يكشف عن أجمل أهدافه في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل بيراميدز
قال عبد الله السعيد كابتن فريق بيراميدز انه لم يتوقع دخوله نادي المائة نهائيا ولم يكن يعلم عدد أهدافه.
وحدد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أجمل أهدافه بعد دخوله نادي المائة بالدوري المصري.
وقال السعيد خلال تصريحات تلفزيونية: "ثنائيتي أمام الاتحاد السكندري عندما كنت بالاسماعيلي، وهدفي مع الأهلي في طلائع الجيش من منتصف الملعب الأفضل في مسيرتي".
وأكمل: "هناك اهداف كثيرة مؤثرة وحسمت بعض المباريات".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "عند عودتي من السعودية إلى بيراميدز بدأت اعلم عدد اهدافي بعد تسجيلي أول هدف لي في الاهلي يوم عودتي علمت ان اهدافي وصلت الي ثمانين او جاوزت تقريبا هذا الرقم لتراودني الفكرة حتى أن اصبحت في نادي المائة.
وعن منافسة أبو تريكة قال السعيد :"أبو تريكة لاعب كبير واضاف لمصر كلها، وشرف لي ان اتواجد في قائمة نادي المائة لا افكر في تخطي لاعب بعينه وانا سعيد عن ما وصلت به الأن ".
وعن طموحاته الشخصية قال :" نحتاج مع بيراميدز أن نتواجد في دوري الابطال الموسم المقبل، وتحقيق لقب الكنفدرالية في الوقت الحالي، وشرف لاي لاعب أن يتواجد في المونديال القادم مع المنتخب الوطني واتمنى أنال هذا الشرف ".
وحدد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أجمل أهدافه بعد دخوله نادي المائة بالدوري المصري.
وقال السعيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ثنائيتي أمام الاتحاد الكسندري عندما كنت بالاسماعيلي، وهدفي مع الأهلي في طلائع الجيش من منتصف الملعب الأفضل في مسيرتي".
وأكمل: "هناك اهداف كثيرة مؤثرة وحسمت بعض المباريات".
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