إصابتان بـ«كورونا» في أتلتيكو قبل 4 أيام من ربع نهائي دوري الأبطال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني الأحد عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه من دون الكشف عن هويتهما، وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج الألماني في لشبونة.

وقال أتلتيكو في بيان على موقعه الرسمي: «اجتاز جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني المسافرين الى لشبونة اختبارات بي سي آر في مدينة ماخادا هوندا الرياضية بالقرب من مدريد وفقاً لما يتطلبه بروتوكول ويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة) من أجل المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واكتشفنا من النتائج حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسمهما على الفور الى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، ويفا، الاتحاد الإسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة».

وتنطلق البطولة المصغرة التي فرضها «كوفيد-19» بعد أن تسبب بتعليق المنافسات منذ مارس، الأربعاء بإقامة مواجهات ربع ونصف النهائي بنظام الإقصاء من مباراة واحدة (عوضاً عن ذهاب وإياب) في لشبونة من دون جمهور، وصولاً إلى النهائي المقرر في 23 أغسطس.

وكان من المفترض أن يسافر أتلتيكو الى العاصمة البرتغالية الإثنين، وقد أقر أن الحالتين الإيجابيتين قد تؤديان إلى تغييرات في اللحظة الأخيرة بخصوص جدول السفر وكذلك خطط الإقامة في لشبونة، موضحاً «النادي سينسق الجداول الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبمجرد أن تكون هناك خطة جديدة سيتم الإعلان عنها».

وأضاف: «كما نطلب أقصى درجات الاحترام في ما يخص هوية الحالتين الإيجابيتين».

وتُعد إسبانيا من أكثر البلدان تضرراً بالجائحة حيث سجلت 28500 حالة وفاة من أصل 310 آلاف إصابة.

وسبق للجار اللدود ريال مدريد أن أعلن عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس «كوفيد-19» قبل خوض إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، لكن النادي الملكي لن يسافر إلى لشبونة لأنه خسر مجدداً الجمعة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2، وهي نفس النتيجة التي خسر بها لقاء الذهاب على أرضه قبل التوقف.

كما أعلن الفريق الإسباني الآخر إشبيلية إصابة أحد لاعبيه بالفيروس بدون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بإمكانية التأثير على استكمال مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» التي تقام أيضاً ببطولة مصغرة اعتباراً من ربع النهائي في ألمانيا.

وتنطلق البطولة المصغرة اعتباراً من الإثنين وصولاً إلى النهائي المقرر في 21 أغسطس، ويلتقي إشبيلية الخميس في ربع النهائي مع وولفرهامبتون الإنجليزي في دويسبورغ.