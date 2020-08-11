الاتحاد السكندري يخطف تعادلا أمام الزمالك في الوقت القاتل.. ومرتضى يغرم اللاعبين.. ومحمد فاروق: الأبيض دفع ثمن استهتار لاعبيه

نجح الاتحاد السكندري، في التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب.

وتقدم، الزمالك بالهدف الأول عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 43، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك دفاعي للفريق السكندري، في المقابل تعادل الفريق السكندري في الدقيقة 93 عن طريق أحمد راشد.

وشهدت المباراة، سيطرة للزمالك، وضغطًا هجوميًا قويًا، وفي المقابل اعتمد الفريق السكندري على الهجمات المرتدة والتركيز الدفاعي.

وشهدت الدقيقة 14 تسديدة عن طريق مصطفى محمد مهاجم الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بشكل بعيد للغاية على القائم الأيمن لمرمى الحارس عماد السيد، وبعدها ركلة ركنية على يسار مرمى الاتحاد السكندري، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من على القائم الثاني للمرمى بعيدًا عن مناطق الخطورة.

وواصل الأبيض هجومه، وفي الدقيقة 22 لعب محمد عبدالشافي عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، حيث ارتقى لها إسلام جابر برأسية قوية كادت تضع الكرة داخل شباك الاتحاد السكندري، لولا براعة الحارس عماد السيد في التصدي وإبعاد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 45 نجح فرجاني ساسي في إحراز الهدف الأول بعد لعب ركلة ركنية على يسار مرمى الاتحاد السكندري ونفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تعامل معها الدفاع برعونة شديدة، ما أدى إلى تهيئة الكرة أمام أقدام فرجاني ساسي المتمركز في مواجهة المرمى، والذي استقبلها بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، وبعدها انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرًا، واستمر ضغط الزمالك، وبحثه عن الهدف الثاني، مع اعتماد الاتحاد على الهجمات المرتدة، وأجرى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، تغييرين بنزول الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، واللذان شاركا مع الزمالك بعد غياب 120 يومًا بدلًا من إسلام جابر ومحمد حسن.

وفي الدقيقة 70 ارتكب مدافعو الاتحاد السكندري خطأ فادحًا استغله لاعبو الزمالك ونجحوا في استخلاص الكرة وتمريرها لأحمد سيد زيزو المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء، والذي استقبلها بتسديدة قوية تصدى لها الحارس عماد السيد ببراعة شديدة، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

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وقبل نهاية المباراة بدقائق فاجئ الاتحاد الجميع، وأحرز هدف التعادل عن طريق أحمد راشد في الدقيقة 93 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

قرر رئيس نادي الزمالك توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب في الفريق الأبيض، عقب التعادل اليوم أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري العام.

وكشف مصدر داخل النادي، أن رئيس النادي أخطر أمير مرتضى المشرف على الفريق بقراره، وتوقيع عقوبات مغلظة على اللاعبين في ظل الاستهتار الذي ظهر عليهم في مباراة اليوم.

وأضاف المصدر، ان رئيس النادي، سوف يعقد جلسة غدا الثلاثاء مع الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني للفريق، لمعرفة أسباب تراجع الأداء وضياع الفرص من اللاعبين بهذا الشكل.

ونجح الاتحاد السكندري، في التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 28 نقطة في المركز الخامس.

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن فريق الزمالك دفع ثمن استهتار لاعبيه فى إهدار العديد من الفرص أمام مرمي الاتحاد السكندري.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "الاتحاد السكندري دخل اللقاء وهو يعاني من غيابات عديدة وعلى الرغم من ذلك نجح فى خطف التعادل أمام الزمالك بسبب استهتار لاعبي القلعة البيضاء فى إهدار فرص محققة أمام المرمي".

وأضاف: "لاعبو الزمالك فقدوا تركيزهم أمام المرمى ولم ينجحوا فى تسجيل العديد من الأهداف". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتعادل فريق الزمالك مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة للدورى.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 28 نقطة في المركز الخامس.