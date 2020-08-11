أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 10 - 8 - 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 10 / 8 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الاتحاد السكندرى يخطف نقطة التعادل أمام الزمالك فى الوقت القاتل.

الاتحاد السكندرى يخطف نقطة التعادل أمام الزمالك فى الوقت القاتل

تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى.

هاني زادة: الزمالك ينتظر تقرير المحامى الإيطالى لتقديم ملف القرن للجبلاية وكاف

أكد المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف نادى القرن يتم إعداده بشكل قوى، وحاليًا يتم بحث ‏جميع الحيثيات في الملف بعد الاستعانة بمحامين أجانب متخصصين في هذه النوعية من الملفات الدولية . Advertisements

أوباما يدعم الزمالك أمام الاتحاد وسط عزل الأساسيين عن البدلاء

تواجد يوسف أوباما مهاجم الزمالك، بملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك لمؤازرة لاعبي الفريق أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الفريق الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى استأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، بينما يعد اللقاء أول مباراة لزعيم الثغر فى البطولة بعد استئناف المنافسات الخاصة بها.

أرى بابل يختار شيكابالا أفضل لاعب مصرى فى استطلاع "كاف"

شارك أرى بابل، لاعب أول أغسطس الأنجولى المرشح للانتقال لصفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد، فى الاستطلاع الذى طرحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تحت عنوان "أول لاعب يخطر فى بالك من المنتخب المصرى".