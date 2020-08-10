شكرا لقرائتكم الياباني كوبو ينتقل إلى فياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع صانع اللعب الياباني تاكيفوسا كوبو على سبيل الإعارة من ريال مدريد للموسم المقبل.

وتألق كوبو (19 عاما) الموسم الماضي في ظهوره الأول بدوري الأضواء على سبيل الإعارة مع ريال مايوركا، لكن لم يكن قادرا على منع الفريق من الهبوط عقب عام واحد فقط من صعوده.

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وقضى صانع اللعب أربع سنوات في أكاديمية برشلونة للناشئين حتى تمت إدانة العملاق الكاتالوني بالتعاقد مع لاعبين أجانب دون السن القانونية فاضطر كوبو إلى الرحيل.

وانضم كوبو إلى ريال مدريد العام الماضي من نادي طوكيو مقابل مليوني يورو (2.35 مليون دولار) بعقد مدته ست سنوات.

ويأتي انضمام كوبو إلى فياريال وسط تحول كبير في الفريق قبل الموسم الجديد إذ تولى أوناي إيمري تدريب الفريق بدلا من خابي كاييخا بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس.