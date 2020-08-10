مدرب بيراميدز يؤكد غياب ثلاثي الفريق عن مبارة طلائع الجيش

أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أن الثلاثي عمر جابر ومحمد فاروق وجون انطوي لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة طلائع الجيش بسبب الإصابة. وفاز بيراميدز على طنطا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز. نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز. وقال مدرب بيراميدز خلال تصريحات عقب المباراة، " لدينا إصابات تتمثل في عمر جابر ومحمد فاروق وجون أنطوي وغاب الثلاثي عن لقاء طنطا وسيتواصل غيابهم كذلك عن لقاء طلائع الجيش المقبل بسبب الإصابة واستمرار تأهيلهم". في عمر جابر ومحمد فاروق وجون أنطوي وغاب الثلاثي عن لقاء طنطا وسيتواصل غيابهم كذلك عن لقاء طلائع الجيش المقبل بسبب الإصابة واستمرار تأهيلهم". وأضاف "أتمنى عودة فاروق وعمر جابر وأنطوي وجميع المصابين واكتمال الصفوف ما يجعل الفريق يتطور بشدة".

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