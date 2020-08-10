تشتاتشيتش يعلق على انتصار بيراميدز بثلاثية أمام طنطا

أعرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بعد انتصار فريقه على طنطا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال تشاتشيتش خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، " سعيد بالفوز والأداء القوي أمام طنطا وتسجيل ٣ أهداف وعدم استقبال

أي أهداف في المقابل".

وأضاف " أهنئ اللاعبين على مستواهم خاصة في الشوط الثاني من المواجهة التي شهدت تسجيل ٣ أهداف وإضاعة أكثر من فرصة".

وأردف " من الطبيعي الظهور بمستوى متذبذب في اللقاء مع ٥ أشهر توقف

وفترة إعداد بسيطة للغاية، ومع توالي اللقاءات سيتطور المستوى، وإضاعة طنطا لركلة الجزاء كانت نقطة تحول وإذا سجل الهدف لكان الوضع تغير".

وأتم "بيراميدز كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف آخر وأضاع اللاعبون عدد وافر من الأهداف والفرص، وبيراميدز يحتاج للدقة في إنهاء الهجمات في المرحلة المقبلة ويكون اللاعبون أفضل في هز شباك الخصوم مع الفرص العديدة التي تتاح لهم".