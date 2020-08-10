مدرب بيراميدز يهنئ عبدالله السعيد بعد دخوله نادي المائة

هنأ الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عبدالله السعيد بعد وصوله لنادي المائة في الدوري المصري.
وسجل عبدالله السعيد ثلاثة أهداف لبيراميدز "هاتريك"، أمام طنطا وقاد فريقهلتحقيق الانتصار، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري.
وقال تشاتشيتش خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة،"أهنئ عبدالله السعيد بوصوله لنادي المائة هدف وسعيد بتسجيله هاتريك في يوم احتفالي له".
وأضاف " أتمنى أن يواصل تسجيل الأهداف وأن يحقق أكثر من ٢٠ هدفا، لأنه قائد الفريق وأحد أهم وأفضل اللاعبين في الفريق".
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