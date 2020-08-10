رسميًا | فياريال يستعير جوهرة ريال مدريد “كوبو”

اعلن فياريال خامس الدوري الاسباني في الموسم الماضي 2019/2020 ضم اللاعب الياباني “تاكيفوسا كوبو” من ريال مدريد بنظام الاعارة لموسم واحد دون خيار الشراء.

وقضى كوبو الموسم المنقضي 2019/2020 معاراً لنادي ريال مايوركا الذي هبط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وكانت اندية “ميلان وريال سوسيداد وريال بيتيس واشبلية” ابرز الاندية التي طلبت ود الشاب الياباني كوبو ولكنه بالاخير اختار فياريال الذي سيشارك في منافسات الدوري الاوروبي خلال الموسم المقبل 2020/2021.

ومن المنتظر أن يعلن “فياريال” في الايام القادمة عن ضم صفقات جديدة كالفرنسي “كوكلين” والاسباني “داني باريخو” من فالنسيا، بعدما تعاقد قبل شهر مع المدرب السابق لآرسنال “يوناي ايمري”.

وكان كوبو خريج مدرسة برشلونة لكرة القدم ” لاماسيا ” قد وقع لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019 الا ان صعوبة ايجاد مكان بتشكيلة زين الدين زيدان جعلت ادارة الملكي تعيره الى مايوركا حيث برز بشكل لافت.

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