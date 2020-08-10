شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتمسك بحظوظه أمام بايرن ميونخ فى معركة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤكد برشلونة أنه سيكون ندا قويا لبايرن ميونخ في مواجهتهما في دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم رغم فوزه غير المقنع على نابولى 3-1.

وبفضل أهداف في الشوط الأول حملت توقيع كليمونت لانجليه وليونيل ميسى ولويس سواريز تقدم برشلونة إلى دور الثمانية الذي ستقام مبارياته في لشبونة حيث سيواجه بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسى 4-1 إيابا و7-1 إجمالا في دور الـ16.

وربما تبدو نتيجة فوز برشلونة الإجمالية على نابولى في دور الـ16، وهى 4-1 كبيرة على لوحة الإعلانات لكنها في الواقع لم تكن كذلك تماما إذ سيطر الفريق الإيطالى الذي يقوده جينارو جاتوزو على اللعب في شوط المباراة الثانى بعد أن هز لاعبه لورينزو إنسينى الشباك في نهاية الشوط الأول.

لكن رغم ذلك فإن مدرب برشلونة كيكى سيتين يؤكد أنه لا ينبغى التقليل من فرص فريقه في المواجهة مع بايرن الذي حصد الثنائية المحلية بعكس النادى الكتالونى الذي فشل في الدفاع عن لقب الدورى ولم يحصل على أي لقب آخر أيضا.

وقال مدرب برشلونة في مؤتمر صحفى: «ستكون مهمة صعبة بالنسبة لنا لأنهم قدموا موسما ممتازا، وهيمنوا على مواجهاتهم. سيكون الأمر صعبا علينا وسيكون كذلك عليهم أيضا. إنهم فريق ممتاز لكننا كذلك أيضا».

وقال سواريز مهاجم برشلونة ومنتخب أوروجواى: «بالنسبة لمباراة واحدة يمكن لأى طرف أن يحصل على فرصة. لذا فإن الحظوظ متساوية وبنسبة 50-50».

وواصل: «بايرن فريق كبير وهو أحد المرشحين للفوز بلقب البطولة لكن ستكون هناك مواجهة بين 11 لاعبا من كل فريق طوال 90 دقيقة».

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وسبق لبرشلونة الفوز على بايرن في قبل نهائى البطولة في 2015 في أخر عام توج فيه النادى الإسبانى باللقب بعد أن سبق وخسر 7- 0 إجمالا أمام النادى البافارى في قبل نهائى البطولة في 2013.

وفى دورى الأبطال في الموسمين الماضيين فشل برشلونة في الحفاظ على نتائج كبيرة ذهابا عندما أهدر تقدمه 4-1 على روما في 2018 وفشل أيضا في الحفاظ على فوزه ذهابا على ليفربول 3- 0 في العام الماضى.

ويقول لاعب الوسط سيرجى روبرتو إن إقامة المواجهة من مباراة واحدة فقط تعنى أن النتائج والأداء في المباريات السابقة ربما لا يكون لها دور حاسم.

وأضاف روبرتو: «كل مباراة ستكون مستقلة بذاتها.. لا يوجد فريق مرشح للتفوق في دورى الأبطال هذه المرة. أي فريق يمكن أن يفوز أو يخسر في مباراة واحدة».

وواصل «كل مباراة ستبدو وكأنها مباراة نهائية ولذا فإنه سيتعين علينا أن نكون في قمة التركيز».

كان لاعب بايرن الأسبق لوثار ماتيوس له رأى آخر وقال إن ناديه السابق هو الفريق المرشح بقوة للفوز في مباراة الجمعة المقبل.

وقال لشبكة سكاى سبورتس في ألمانيا: «بالطبع برشلونة يملك من النوعية ما يكفى لتقديم أفضل أداء على مستوى مباراة واحدة. لكنى أعتقد أن بايرن لا يمكن أن يخسر في مواجهة تشكيلة برشلونة الحالية إلا إذا ارتكب الكثير من الأخطاء وواجهته الكثير من العثرات».