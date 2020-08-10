شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث مع العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين خطة تنفيذ أجندة اللجنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اجتماعاً باللجنة العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين ، بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والإتصالات والثقافة والتنمية المحلية والإعلام ، ووممثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، وتضمن الاجتماع عرض خطة تنفيذ المشروعات المطروحة على أجندة اللجنة من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وذلك فى ضوء تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لوزارة الشباب والرياضة بالعمل في المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهبة بالتعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية ، مع ضرورة إتخاذ خطوات تنفيذية لنشر والتوسع جغرافيا فى مجالات تنفيذ المشروع طبقاً لجدول زمني سيتم تحديده .

كما تناول الاجتماع خطة العمل الموضوعة في المرحلة القادمة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتطويرها من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من النشء والشباب واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات ، بالإضافة إلي الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا للتوصل لرؤية ومشروع متكامل .

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وشدد وزير الرياضة علي اهتمام القيادة السياسية لاكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات واستغلال طاقاتهم والعمل على تطويرها ، موضحاً أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات للموهوبين وإطلاقها من خلال منصة رقمية في كافة المجالات .

ومن المقرر أن يشارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع نظرائه من دول الامارات ،البحرين، المغرب ، الاردن وموريتانيا فى مؤتمر (أولويات الشباب العربى) الذى يعقده مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب، ويقام المؤتمر غدا الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئى بمكتب وزير الشباب والرياضة ، على أن يتضمن المؤتمر كلمة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والمنسق العام للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة .