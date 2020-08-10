صور.. الرجاء المطروحي يُجري مسحة كورونا

أجرى الفريق الأول بنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أحد أندية القسم الثاني بمجموعة بحري، المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا، التي قررتها اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، استعدادًا لاستئناف دوري القسم الثاني. قال سليمان سنجارى، المدير الإدارى بنادي الرجاء: وفقًا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة خضع جميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية الأولى بملعب فندق الريدسون ببرج العرب. بنادي الرجاء: وفقًا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة خضع جميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية الأولى بملعب فندق الريدسون ببرج العرب. ومن جانبها أعربت اللجنة الطبية عن سعادتها بحسن الاستقبال والتعاون من جانب النادى والتعاون معهم لعمل المسحة الطبية للفريق، مقدمين الشكر ومتمنيًا التوفيق لمحاربي الصحراء بمشوار الدورى الممتاز ب. النادى والتعاون معهم لعمل المسحة الطبية للفريق، مقدمين الشكر ومتمنيًا التوفيق لمحاربي الصحراء بمشوار الدورى الممتاز ب. من جانبه قدم سليمان سنجارى، المدير الإدارى ، ونيابة عن مجلس الإدارة، الشكر لطاقم اللجنة الطبية على إتمام المسحة الطبية الأولى للفريق مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن فيروس كورونا. ، ونيابة عن مجلس الإدارة، الشكر لطاقم اللجنة الطبية على إتمام المسحة الطبية الأولى للفريق مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن فيروس كورونا.

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