شكرا لقرائتكم عضو المصري يكشف عن السبب الحقيقي لإصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى بخوض فريقه لتقسيمة ودية مع فريق الشباب بالنادى عقب مواجهة الزمالك ، وقال حسن عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت أف أم :"لعبنا تقسيمة ودية مع فريق الشباب بالنادى من قوام 30 لاعباً بواقع 15 لاعب من الفريق الاول للمصرى و 15 لاعب من فريق الشباب ".

وعن إجراء مسحة كورونا لفريق الشباب قبل الودية قال عضو مجلس المصرى :" اللاعبين الذين خاضوا الودية كانوا قد أجروا مسحة كورونا على فترات متباعدة أثناء وجودهم فى تدريبات المصرى بوقت سابق "

وتابع حسن عمار :" فرح نجل طارق العشرى المدير الفنى للمصرى برىء من إصابات اللاعبين بكورونا ، نحن نقيم فى فندق به نزلاء وعمال قد يكون أحدهم مصاب ونقل الإصابة للاعبين بطريقة غير معروفة ".

وفى وقت سابق كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن مباراة فريقه مع الاسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 19 للدوري قد تؤجل فى حالة إستمرار إيجايبة 10 لاعبين بفيروس كورونا من صفوف المصرى ، وقال عمار فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت أف أم :"المصرى أجرى 8 مسحات جاءت كلها سلبية بإستثناء ثبوت إصابة عامل المهمات وتم شفاؤه بعد أربعة أيام ولكن فوجئنا بوجود 16 حالة فى صفوف الفريق مؤخراً مما أدى لإشتعال الموقف".

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ويضيف حسن عمار :" البيان المتسرع الذى أصدره اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك هو سبب اشتعال الازمة لانهم اتهم المصرى بالتقصير والاهمال دون تحقيق مسبق ، ولم يعاملنا مثل تعامله مع الانتاج الحربى الذى تعرض لنفس الموقف فى وقت سابق ، مما دفعنا بالتمسك بتكافؤ الفرص ، وخضع العناصر السلبية بفريقنا لمسحة جديدة صباح اليوم لم تظهر نتيجتها ، ونشكر عمرو الجناينى على تفهمه الموقف وقراره بتأجيل مباراة حرس الحدود لصعوبة موقف المصرى".

وتابع عضو مجلس المصرى :"مباراة الاسماعيلى المقبلة سوف نجرى مسحة قبلها وفى حالة إستمرار إيجايبة عشرة لاعبين سوف تؤجل المباراة بعدما حصلنا على مكتسب جديد من الجبلاية بتأجيل أى مباراة فى حالة ظهور عشرة حالات إيجايبة بكورونا".

وحددت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، ظهور 10 إصابات بفيروس كورونا من اللاعبين بأى فريق بالدورى الممتاز من أجل تأجيل مباراتهم، وأن تكون نتيجة المسحة معتمدة من اتحاد الكرة ومن اللاعبين المقيدين بصفوف الفريق.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا قال فيه، "أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافى من اللاعبين معظمهم من الناشئين فى محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم".