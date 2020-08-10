شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: المعسكرات السبب الرئيسي فى إصابة اللاعبين بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن المعسكرات الطويلة سبب كثرة الإصابة بفيروس كورونا للأندية المصرية ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت أف أم :" طول ماهناك معسكرات طويلة سيكون فى إصابات كبيرة بفيروس كورونا ، الفرق تشدد الاجراءات الاحترازية على لاعبيها ولكن لانتحكم ف نزلاء الفندق الاخريين ، وهذا سبب ظهور إصابات كبيرة فى الانتاج الحربى ثم المصرى البورسعيدى".

وتابع مهدى :" رئيس وزراء بريطانيا أصيب بفيروس كورونا رغم كل احتياطاته لتلافى الإصابة بالفيروس اللعين فهذا يثبت براءة لاعبى المصرى من تهمة التهاون فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية ولكن يجب أن نعترف أن إقامة الافراح والخروج بدون التزام من شأنه وجود تهاون وتقصير يؤدى للإصابة بكورونا".

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى :" فريقنا أصبح معافى تماماً سواء لاعبين أو جهاز فنى أو أدارى ، ونستعد بقوة للأهلى قصرنا فى الجانب الفنى بغياب المباريات الودية عقب ظهور الاصابات ولكن حاولنا تلافيها بوديتى نادى مصر والطلائع وتدربنا على فترتين لتجهيز اللاعبين ثم عدنا للتدريب على فترة واحدة ، وقاد مختار مختار المدير الفنى مران الفريق طوال الخمسة أيام الماضية بعد تعافيه تماماً من كورونا".

قرر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تدريب لاعبيه على فترة واحدة حتى مواجهة الأهلى، وحصل اللاعبون الذين تدربوا على فترتين طوال الماضية وخاضوا المباراتين الوديتين على راحة من التدريبات أمس الأحد على أن ينضموا لزملائهم بداية من اليوم، ويخوض الفريق تدريباته عصراً بشكل يومى حتى ملاقاة الأهلى الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية خوفاً من الاصابات ،وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الأول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

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وقاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس، وأشرك عدد كبير من لاعبيه للاطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الأهلى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى مساء الجمعة، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي