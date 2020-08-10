شكرا لقرائتكم خالد جلال يدرس تقرير أمير عزمى قبل مواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر تقرير مساعده أمير عزمى عن فريق أسوان قبل مواجهة تماىسيح النيل يوم الخميس المقبل فى الجولة الـ 19 بالدورى بعدما حضر عزمى لقاء أسوان و المقاصة أمس لإعداد تقرير للمدير الفنى قبل مواجهة الخميس .

و يسعى فريق نادى مصر إلى تحقيق الفوز على أسوان من أجل وضع قدم فى طرييق البقاء فى الدورى الممتاز خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى .

وحصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز علي أسوان بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري.

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وطالب خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.