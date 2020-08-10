شكرا لقرائتكم ساؤول لـ "العربية": أتمنى كانتي في أتلتيكو.. وأحب الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ساؤول نيغيز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني عن إعجابه بالدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفا بأنه يتمنى أن يجلب عددا من نجومه إلى فريقه الحالي مثل كانتي وبوغبا.

وفي مقابلة خاصة مع "العربية" تحدث ساؤول عن بداياته مع أتلتيكو والمصاعب التي واجهها خلال مسيرته كالإصابة الشهيرة أمام ليفركوزن وتبعاتها.

وكشف ساؤول عن سبب انتقاله من فريقه ريال مدريد قائلا: حينما كنت في سن الحادية عشرة وقعت مع ريال مدريد واستمريت فقط لعام واحد، المدرب نفسه رحل إلى أتلتيكو مدريد واتصل بي مرة أخرى ليخبرني برغبته في ضمي.

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وأوضح نجم إسبانيا تفاصيل إصابته المريرة: مررت بفترة صعبة عقب تعرضي لتورم دموي كلوي وجاء ذلك في واحدة من أفضل فتراتي مع أتلتيكو مدريد حيث كنت ألعب باستمرار، إذ تلقيت ضربة في الكلى خلال مباراة أمام ليفركوزن ما جعلني أبقى في المستشفى لمدة خمسة أيام في ألمانيا، ولمدة ثلاث سنوات وأنا أستخدم القسطرة الداخلية وأتبول الدم في التدريبات، كانت لحظات صعبة وحتى زملائي في الفريق انصدموا لرؤيتهم معاناتي في تلك الفترة.

وأكد ساؤول على صعوبة أتلتيكو تحقيق دوري أبطال أوروبا وقال "من الصعب تحقيق دوري أبطال أوروبا، لقد وصلنا مرتين للنهائي وأخفقنا في رفع اللقب، وكنت أتوقع أن اللاعبين الجدد سيحتاجون لوقت أطول للتأقلم مع فلسفة دييغو سيميوني لكنهم وصلوا مع طاقة إيجابية ومن دوريات مختلفة.

وعبر ساؤول عن إعجابه بالدوري الإنجليزي ولاعبيه، وقال: الدوري الإنجليزي هو أكثر دوري أشاهده بعد الإسباني، ولو كان علي اختيار لاعب واحد في الدوري الإنجليزي فهو كانتي لاعب تشيلسي، وهناك لاعبون آخرون معجب بهم مثل بوغبا ودي بروين اللعب معهم سيكون مثيرا بسبب جودتهم العالية ويمكنك التعلم منهم أكثر.

وأكد ساؤول بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر من تواجه صعوبة في إيقافه لأنه يقوم بكل الأشياء بشكل جيد ليس فقط المراوغة.