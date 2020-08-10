شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يضحي بنجم من نجومه من أجل عيون باولو ديبالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للتضحية بأحد نجومه من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب شبكة «ميدياست»، فإن النادي الملكي على استعداد لتقديم أحد نجميه توني كروس أو فرانشيسكو إيسكو في صفقة تبادلية للحصول على ديبالا.

وأشارت الشبكة أن العرض الإسباني لضم النجم الأرجنتيني الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم سيبلغ قيمته إجماليًا 100 مليون يورو.

في المقابل، سيسعى يوفنتوس للاحتفاظ بخدمات ديبالا في ظل مشروع إعادة بناء الفريق الذي يقوده حاليًا المدير الفني الجديد أندريا بيرلو.