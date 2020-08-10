مران الأهلي .. تقسيمة قوية.. ومرحلة جديدة من التأهيل لياسر إبراهيم

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جدة - عمرو شويل حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة انبي أمس، وذلك في نهاية المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية .
فيما بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي تدريبات الجري حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعبـ ويخضع ياسر إبراهيم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، ويذكر أن اللاعب خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا في «الجيم» بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي أمس.
وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع
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