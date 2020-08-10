شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. تقسيمة قوية.. ومرحلة جديدة من التأهيل لياسر إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة انبي أمس، وذلك في نهاية المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية .

Advertisements

فيما بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي تدريبات الجري حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعبـ ويخضع ياسر إبراهيم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، ويذكر أن اللاعب خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا في «الجيم» بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي أمس.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع