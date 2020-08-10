موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل يلتقى الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى، مساء اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية،وكان الدوري المصري قد استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

الزمالك يدخل المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

والاتحاد السكندري يخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والزمالك فى الدورى اليوم



تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى الدورى اليوم

تُذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى عبر قناة أون تايم سبورت.

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التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الاتحاد السكندري يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استعادة طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، لقيادة إيقاع خط وسط الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، حيث من المتوقع، أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إسلام جابر وحسام أشرف وأحمد زيزو. خط الهجوم: مصطفى محمد.

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد السكندري أمام الزمالك



يحاول طلعت يوسف، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، تجهيز لاعبيه بصورة جيدة قبل مباراة اليوم، حيث سيدخل زعيم الثغر المباراة، وبين صفوفه العديد من الغيابات التى يشهدها الفريق وعلى رأسها المحترفين إيمانويل أوكرى، أنيس سألتو، ويلسون اكباكى، بسبب أزمة الطيران، كما يغيب عمر الميدانى، وأيمن الغباشى، بسبب اصابتهما بفيروس الكورونا، فيما سيتسبب بند عدم المشاركة أمام الفارس الأبيض فى غياب الثنائى رزاق سيسيه، وأحمد رفعت، لوجود بند عدم المشاركة فى مباريات الفريقين، بالإضافة إلى غياب هشام محمد للإصابة، ومن المتوقع أن يدفع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود شعبان وإسلام جمال ومحمود رزق والسيد سالم.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومحمد الصباحى ومحمد راشد و حجى.

خط الهجوم: خالد قمر.