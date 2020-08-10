بالمواعيد والقنوات.. الزمالك يواجه الاتحاد بالدوري.. وانطلاق ربع نهائي يوروباليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الاثنين، 3 مباريات ببطولة دوري we المصري، كما تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي (يوروباليج).

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري في تمام التاسعة مساء على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية ضمن مؤجلات الاسبوع الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر، تنطلق منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي بمواجهتين لمانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الايطالي ضد كل من كوبنهاجن الدنماركي وباير ليفركوزن الألماني -على الترتيب-.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري (الجولة الـ18)

4:00- حرس الحدود x المصري

تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس

9:00- الاتحاد السكندري x الزمالك

تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس

الجولة (19)

6:30- بيراميدز x طنطا

تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس

الدوري الأوروبي (ربع النهائي)

9:00- مانشستر يونايتد x كوبنهاجن

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1)

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9:00- إنتر ميلان x باير ليفركوزن

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2)

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الجولة 24)

6:05- الشباب x التعاون

تذاع المباراة على قناة (KSA Sports 3 HD)

6:15- أبها x النصر

تذاع المباراة على قناة (KSA Sports 2 HD)

8:20- الحزم x العدالة

تذاع المباراة على قناة (KSA Sports 4 HD)

8:00- الهلال x الفتح

تذاع المباراة على قناة (KSA Sports 1 HD)

البطولة المغربية الاحترافية (الجولة 21)

9:00- الوداد الرياضي x أولمبيك خريبكة

تذاع المباراة على قناتي (Arryadia live HD ، beIN Sports HD)