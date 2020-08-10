"عودة طارق حامد".. التشكيل المتوقع للزمالك لمباراة الإتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بيشاي: استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري. ويلعب الزمالك والاتحاد ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن طارق حامد بنسبة كبيرة سوف يتواجد في تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة، حيث غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط المدافع: طارق حامد - فرجاني ساسي. ثلاثي قبل المهاجم: حسام أشرف - أحمد سيد "زيزو" - إسلام جابر. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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