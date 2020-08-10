رياضة | حمدي فتحي: أحب العمل في صمت.. وهذه رسالتي للجماهير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي: أحب العمل في صمت.. وهذه رسالتي للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد غياب طول.

وأضاف عقب نهاية مباراة فريقه أمام إنبي :"الحمد لله على العودة مرة أخرى مريت بفترة صعبة وأشكر الجماهير والجهاز الفني على الدعم".

وتابع :"أشكر الجماهير وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع وأكون في الفترة المقبلة أقدم كل ما لدي".

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وزاد :"أحب العمل في صمت وأنا من نوعية اللاعبين الذين لا يحبون الكلام بكثرة وإن شاء الله نركز في الفترة المقبلة من أجل تحقيق البطولات للنادي الأهلي".

وعن المباراة قال :"واجهنا فريق كبير والفترة الماضية كانت صعبة بسبب التوقثف لكننا حققنا الأهم وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وحول مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة قال :"جميع المباريات صعبة ونحن نأخذ كل مباراة على أنها نهائي كؤوس".