رياضة | بايرن ميونخ مهدد نجم الفريق أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ مهدد نجم الفريق أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بايرن ميونيخ الألماني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن قائمة الفريق المتجهة إلى مدينة لشبونة البرتغالية لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونخ نظيره برشلونة يوم الجمعة المقبل وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى عكس المتوقع، انضم بنيامين بافارد ظهير الفريق البافاري المُصاب إلى القائمة على أمل اللحاق بمواجهة الفريق الكتالوني. ويعاني بنيامين بافارد من إصابة في أربطة الكاحل في قدمه اليسرى وهي الإصابة التي تعرض لها أثناء إحدى الحصص التدريبية. وجاءت قائمة الفريق البافاري كالتالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير وسفين اولريتش وهوفمان

Advertisements

خط الدفاع : كيميش وجيروم بواتينج وأودرزولا وبافارد وألابا ومارتينيز ولوكاس هيرنانديز ونيكولاس سول ومباي

خط الوسط : جنابري وكوتينيو وتوليسو وألكانتارا وجوريتزكا وبيريشيتش وكومان وباتيستا ماير وموسيال وتيلمان

خط الهجوم : مولر وليفاندوفسكي وزيركزي وكويسانسي والفونسو ديفيز