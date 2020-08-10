رياضة | المصري: لن ننسحب من الدوري.. وأزمة تأجيل لقاء حرس الحدود في طريقها للحل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري: لن ننسحب من الدوري.. وأزمة تأجيل لقاء حرس الحدود في طريقها للحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن النادي البورسعيدي، لن يقوم بالانسحاب من مسابقة الدوري وسيلتزم بالقرار النهائي من المسئولين.

وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا يوجد أزمة ونحن نطلب الوصول إلى حل فقط وهي في طريقها للحل".

وأشار: "رئيس النادي المصري تواصل مع الوزير كما تدخل محافظ بورسعيد وهناك حل في أقرب وقت".