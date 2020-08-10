شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب الدين أحمد: أيوب سبب رحيلي من الأهلي.. والبدري أفضل مدرب تعاملت ‏معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شهاب الدين أحمد، نجم خط وسط الأهلي السابق والمقدم السعودي الحالي، أن أزمته مع أحمد أيوب، المدرب المساعد السابق، هي السر وراء رحيله.

وأوضح «شهاب» في تصريحات تليفزيونية: «أحمد أيوب أبلغ مدير الكرة وقتها أنني قمت بسب النادي وبعض رموزه، وهذا لم يحدث بشهادة من وائل جمعة».

وأضاف: «طالبت إدارة النادي بحقي بعدما ظلمني أحمد أيوب، ولكن لم ينصفني أحد، وانتهى الأمر بإبلاغ النادي رحيلي».

وتابع: «أخطأت عندما قلت لفتحي مبروك، مدرب الأهلي، أنني أرفض دخول تشكيلة المباريات، كنت أنتظر أن تُرد لي كرامتي أولاً».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن حسام البدري هو أفضل مدير فني تعامل معه خلال مشواره بالملاعب، وكان له أدوار بارزة في ظهوره بمستوى رائع بقميص النادي الأهلي.

Advertisements