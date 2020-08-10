شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يواجه باير ليفركوزن في قمة ربع نهائي الدوري الأوروبي (تشكيل الفريقين) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي إنتر ميلان الإيطالي نظيره باير ليفركوزن عند التاسعة من مساء الاثنين بتوقيت القاهرة على أرض ملعب إسبريت أرينا في مباراة من قمم الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويخوض كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، اللقاء بطريقة لعب 3-5-2، وتشكيلة مكونة من: هاندانوفيتش في حراسة المرمى، ودفاعا، دييجو جودين - ستيفان دي فراي - أليساندرو باستوني، ووسطاـ أشلي يونج - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - كريستيان إريكسن - أنطونيو كاندريفا، وهجوما، اوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.

وفي المقابل، يخوض بيتر بوش، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، بطريقة لعب4-2-3-1، وتشكيلة مكونة من: لوكاس هراديسكي في حراسة المرمى، ودفاعا لارس بيندر - جوناثان تاه - سفِن بيندر – سينكجرافين، ووسطا، تشارليز أرانجيز - إسيكييل بالاسيوس، فلوريان فيرتز - كاي هافيرتس – وهجوما، موسى ديابي، كيفن فولاند.