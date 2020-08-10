شكرا لقرائتكم خبر عن جاك جريليش يضغط على أستون فيلا للانضمام لصفوف مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضغط جاك جريليش، لاعب أستون فيلا، على إدارة ناديه خلال الفترة الحالية للرحيل لصفوف فريق مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة بعد الاتصال المباشر الذي قام به مسؤولو «الشياطين الحمر» مع لاعب «الفيلانز» لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني أن «جريليش» يضغط حاليا على إدارة ناديه للرحيل لصفوف المان يونايتد والتخلى عن وجهة نظر دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، الذي يرفض رحيل اللاعب نهائيا لصفوف «الشياطين الحمر» أو لأى ناد آخر.

كان موقع صحيفة «ميرور» كشف أن دين سميث متمسك بنجم فريق «الفيلانز»، خاصة وأنه أصبح صاحب أداء فني متطور خلال الفترة الماضية من لقاءات أستون فيلا داخل معركة البقاء في الدوري الإنجليزي، فضلا عن أنه سجل هدف البقاء أمام وست هام يونايتد بالجولة الأخيرة من عمر «البريميرليج».

وقال «سميث» إن جاك جريليش أصبح المنقذ الثاني لفريق أستون فيلا خلفا النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خاصة بعد أن سجل الأول، هدف «الفيلانز» في شباك وست هام يونايتد، والتى ضمنت بقاء فريقه لموسم مقبل داخل «البريميرليج».