شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل داخل معسكر سان جيرمان لإمكانية لحاق مبابي بموقعة أتالانتا في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من التفاؤل داخل معكسر باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مشاركة كيليان مبابي، في التدريبات الجماعية للفريق، الأحد، استعداد للمواجهة المرتقبة أمام فريق أتالانتا المقرر لها، الأربعاء المقبل، على أرض ملعب «النور» في لقاء إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من التواء في كاحل القدم اليمنى، كان تعرض له اللاعب الفرنسي خلال مباراة سانت إيتيان، يوم 24 يوليو الماضي، في نهائي كأس فرنسا، مما جعل التفاؤل يسود معسكر الفريق الباريسي لشفاء الجوهرة السمراء الفرنسية.

الجدير بالذكر أن توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، كان طلب من الجهاز الطبي لفريقه وضع خطة طبية طارئة للعمل على علاج النجم الفرنسي الشاب، وتجهيزه خلال أسرع وقت استعدادا للمواجهة المصيرية والحاسمة أمام فريق أتالانتا ببطولة دوري أبطال أوروبا.