مجدي عبدالعاطي: فايلر سيصل لإنجازات جوزيه مع الأهلي

أكد مجدي عبدالعاطي مدرب نادي الإنتاج الحربي، أن السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي سيصل لإنجازات البرتغالي مانويل جوزيه مدرب القلعة الحمراء السابق.
وأكد مجدي عبدالعاطي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمرربيع ياسين على قناة "النهار": "رينيه فايلير طور كثيراً من منظومة الأهلي الهجومية وسيصل لنفس إنجازات جوزية".
وتابع: "باتريس كارتيرون مدير فني رائع ويجيد إستخدام كافه الادوات لديه
وعن الانتقادات الموجهة لمروان محسن مهاجم الأهلي، علق عبدالعاطي، " الهجوم على مروان غير مبرر، واللاعب يمتلك امكانيات فنية كبيرة وهو لاعب مميز".
ويتصدر النادي الأهلي هذا الموسم ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي الزمالك الذي يحل وصيفا برصيد 34نقطة.
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