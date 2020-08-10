إبراهيم سعيد : هناك علامات استفهام حول مشاركة مروان محسن مع الأهلي والمنتخب

أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن هناك علامات استفهام حول مشاركة مروان محسن سواء مع القلعة الحمراء أو المنتخب الوطني.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان

مهاجم لا يملك أى إمكانيات تؤهله للمشاركة مع الأهلي والمنتخب الوطني، وتحركاته داخل الملعب سلبية وصلاح محسن أفضل منه بكثير وكان يجب أن يحصل على فرصة بدلًا منه".وشارك مروان محسن في مباراة الأهلي أمام إنبي التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ولم يسجل مروان محسن أي أهداف.وأضاف: "استمرار وليد أزارو كان أفضل من تواجد مروان محسن، وعلي معلول سجل أهداف أكثر منه، فهو ليس له فائدة كماهجم مع القلعة الحمراء".