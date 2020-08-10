أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن هناك علامات استفهام حول مشاركة مروان محسن سواء مع القلعة الحمراء أو المنتخب الوطني.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروانمهاجم لا يملك أى إمكانيات تؤهله للمشاركة مع الأهلي والمنتخب الوطني، وتحركاته داخل الملعب سلبية وصلاح محسن أفضل منه بكثير وكان يجب أن يحصل على فرصة بدلًا منه".
وشارك مروان محسن في مباراة الأهلي أمام إنبي التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ولم يسجل مروان محسن أي أهداف.
وأضاف: "استمرار وليد أزارو كان أفضل من تواجد مروان محسن، وعلي معلول سجل أهداف أكثر منه، فهو ليس له فائدة كماهجم مع القلعة الحمراء".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد : هناك علامات استفهام حول مشاركة مروان محسن مع الأهلي والمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.