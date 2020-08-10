رياضة | قائد منتخب مصر السابق يوجه رسالة قوية للحكام بعد عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد منتخب مصر السابق يوجه رسالة قوية للحكام بعد عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، رسالة خاصة إلى الحكام المصريين.

وأكد الصقر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طبعا التحكيم فيه أخطاء ولكن الان أصبح هناك تقنية الفيديو ويجيب تصحيح قرارهم حال احتسابه بالخطأ".

وتابع: "رسالتي للحكام إنهم يثقوا في نفسهم أكثر من ذلك والتخلص من الضغوط والسوشيال ميديا"