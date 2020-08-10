شكرا لقرائتكم ضياء السيد: الأهلي انتصر على إنبي بأقل مجهود والمصري مطالب بالتحقيق في الاصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الانتاج حقق في قضية إصابة لاعبيه بفيروس كورونا. وقال ضياء خلال تصريحات تلفزيونية: "يجب أن يعرف المصري السبب من خلال التحقيق فيه لكي يتم حل الموضوع". وأكمل: "قرارات اتحاد الكرة موفقة وأتمنى أن يتم تطبيقها على جميع الاندية". وأكد ضياء السيد أن الأهلي انتصر على إنبي بأقل مجهود. Advertisements وقال ضياء: "الأهلي انتصر بأقل مجهود ورامي صبري يتحمل الهدف الأول لأنه أكثر المدافعين خبرة، كما أن عودة حمدي فتحي مكسب". وأكمل: "بادجي مستواه ضعيف حتى الآن، لابد أن نصبر عليه لعله يكرر تجربة فلافيو، كما أن غياب حسين الشحات ورمضان صبحي مؤثر بشكل كبير جدا في الجانب الهجومي". وأتم: "الأهلي تأخر في حسم ملف رمضان صبحي".

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