قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن النادي البورسعيدي، لن يقوم بالانسحاب من مسابقة الدوري وسيلتزم بالقرار النهائي من المسئولين.
وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبربرنامج "نمبر وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا يوجد أزمة ونحن نطلب الوصول إلى حل فقط وهي في طريقها للحل".
وأشار: "رئيس النادي المصري تواصل مع الوزير كما تدخل محافظ بورسعيد وهناك حل في أقرب وقت".
وأعلن النادي المصري مساء الأحد، إصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري المقرر لها اليوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري: لن ننسحب من الدوري.. وأزمة تأجيل لقاء حرس الحدود في طريقها للحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.