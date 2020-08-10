المصري: لن ننسحب من الدوري.. وأزمة تأجيل لقاء حرس الحدود في طريقها للحل

قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن النادي البورسعيدي، لن يقوم بالانسحاب من مسابقة الدوري وسيلتزم بالقرار النهائي من المسئولين.

وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبر

برنامج "نمبر وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا يوجد أزمة ونحن نطلب الوصول إلى حل فقط وهي في طريقها للحل".

وأشار: "رئيس النادي المصري تواصل مع الوزير كما تدخل محافظ بورسعيد وهناك حل في أقرب وقت".

وأعلن النادي المصري مساء الأحد، إصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري المقرر لها اليوم الاثنين.